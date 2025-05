Papst Leo XIV. hält erstmals das Mittagsgebet Regina Coeli

Rom: Papst Leo der Vierzehnte wird heute erstmals das Mittagsgebet Regina Coeli halten. Nach seinem Amtsantritt am Donnerstag ist es das zweite Mal, dass sich der Pontifex in der Mittelloggia des Petersdoms den Gläubigen öffentlich zeigt. In dem Mittagsgebet um 12 Uhr geht der Papst traditionell auch auf weltpolitische Themen ein. Morgen will Leo dann alle Medienvertreter, die über den Tod seines Amtsvorgängers Papst Franziskus berichtet haben, in einer Audienz empfangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 10:00 Uhr