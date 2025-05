Papst Leo XIV. feiert am Vormittag die erste große Messe

Rom: Der neue Papst Leo XIV. feiert am Vormittag seine erste große Messe als Oberhaupt der katholischen Kirchen. In zwei Stunden beginnt sie in der Sixtinischen Kapelle. Dort war der 69-Jährige am Abend von den Kardinälen zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus bestimmt worden. Für den ersten Papst aus den Vereinigten Staaten sind inzwischen Glückwünsche aus aller Welt eingetroffen. UN-Generalsekretär Guterres betonte, die Welt brauche die stärksten Stimmen für Frieden, soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde und Mitgefühl. Bundeskanzler Merz erklärte, in Deutschland blicke man mit Zuversicht und positiver Erwartung auf das Pontifikat des 69-Jährigen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte, der neue Papst sei ein Brückenbauer im wahrsten Sinne des Wortes.

