Papst Leo sieht neue Herausforderungen durch KI

Rom: Papst Leo XIV. hat die Künstliche Intelligenz als eines der aktuell wichtigsten Themen der Menschheit bezeichnet. Die Entwicklung der KI bringe neue Herausforderungen für die Verteidigung der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und der Arbeit mit sich, sagte das neue Oberhaupt der katholischen Kirche bei einem Austausch mit dem Kardinalskollegium. Gleichzeitig kündigte der Pontifex an, den Reformkurs seines Vorgängers Franziskus weiterzuführen. In den Mittelpunkt rückte er dabei die Synodalität, Kollegialität, Missionsarbeit und den Blick auf die Ränder der Gesellschaft. Als Grund, warum er den Namen Leo gewählt hatte, nannte er den einstigen Papst Leo XIII., weil dieser die soziale Frage rund um die erste große industrielle Revolution in einer historischen Enzyklika behandelt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 22:00 Uhr