Papst Leo ist jetzt auch offiziell Bischof von Rom

Rom: Papst Leo XIV. ist jetzt auch zeremoniell als Bischof von Rom eingeführt. Er nahm am Abend seine Bischofskirche, die römische Lateranbasilika in Besitz. Unter dem Beifall der römischen Geistlichen und Gläubigen nahm er in einem feierlichen Gottesdienst auf dem steinernen Bischofsthron seiner Kathedrale Platz. In seiner Predigt sprach der neue Pontifex von dem anspruchsvollen Weg, den die Diözese Rom in diesen Jahren gehe. Es gehe darum, die Bedürfnisse zu erkennen sowie kluge und prophetische Initiativen der Evangelisierung und Nächstenliebe zu fördern. Nach dem Gottesdienst in der Lateranbasilika standen der Segen für die Stadt Rom sowie ein Besuch des Papstes in der Basilika Santa Maria Maggiore auf dem Programm. Mit diesen Zeremonien kam die liturgische Einführung des neugewählten Papstes in sein Amt zum Abschluss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 21:00 Uhr