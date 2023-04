Papst leitet Abendandacht vor Ostern im Vatikan

Meldungsarchiv - 08.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus hat die traditionelle Abendandacht vor Ostern geleitet. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche zelebrierte die sogenannte Vigil in der Vatikanischen Basilika. Dabei wurden auch heuer wieder erwachsene Christen getauft. Der Papst war erst vergangene Woche nach einer Bronchitiserkrankung aus der Klinik entlassen worden. Dies hatte Zweifel aufkommen lassen, der 86-Jährige könne nicht alle Termine in der Karwoche wahrnehmen. Morgen soll Franziskus auf dem Petersplatz den Segen "Urbi et Orbi" spenden. Zu der Feier werden zehntausende Gläubige erwartet.

