Papst lehnt Rücktrittsangebot von Kardinal Marx ab

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx abgelehnt. In einem Brief fordert er den Münchner Erzbischof auf, vorerst im Amt zu bleiben. Wörtlich schreibt Franziskus: "Das ist meine Antwort, lieber Bruder. Mach weiter, so wie Du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising." Marx hatte am Freitag mitgeteilt, dass er am 21. Mai seinen Rücktritt angeboten habe. Er hatte seinen Schritt damit begründet, dass er Mitverantwortung trägt für jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch durch Amtsträger der katholischen Kirche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.06.2021 12:45 Uhr