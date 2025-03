Papst kehrt in den Vatikan zurück

Vatikanstadt: Papst Franziskus soll heute - nach fünf Wochen in der römischen Gemelli-Klinik - wieder in den Vatikan zurückkehren. Zuvor will sich der 88-Jährige am Mittag noch aus einem Fenster der Klinik zum traditionellen Angelus-Gebet zeigen. Es wäre der erste öffentliche Auftritt seit Beginn seines Krankenhausaufenthaltes. Franziskus wurde seit dem 14. Februar wegen einer komplizierten Atemwegserkrankung stationär behandelt. Er schwebte zwischenzeitlich mehrere Male in Lebensgefahr. Mittlerweile hat sich sein Zustand laut Angabe der behandelnden Ärzte deutlich verbessert. Allerdings müsse er noch eine zweimonatige Ruhephase einhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 11:00 Uhr