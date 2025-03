Papst kann morgen das Krankenhaus verlassen

Rom: Nach fünf Wochen im Krankenhaus kehrt der Papst morgen in den Vatikan zurück. Die behandelnden Ärzte teilten am frühen Abend mit, Franziskus sei so weit wieder hergestellt, dass er wieder in seiner Wohnung im Gästehaus Santa Marta leben könne. Allerdings muss sich der Papst nun zwei Monate auskurieren. Erst danach darf er wieder seinen gewohnten Arbeitsrhythmus aufnehmen. Noch am Mittag hatte der Vatikan mitgeteilt, der Papst werde sich morgen an einem Fenster des Krankenhauses zeigen. Franziskus war Mitte Februar in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert worden - wegen einer Bronchitis, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte. Der 88-Jährige erlitt mehrere schwere Atemkrisen und musste beatmet werden. Zwischenzeitig schwebte er nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr.

