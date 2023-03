Papst kann Klinik wohl schon Samstag verlassen

Meldungsarchiv - 31.03.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus darf das Krankenhaus offenbar schon am Wochenende verlassen. Nach Angaben des italienischen Kardinals Re darf der Pontifex die Klinik bereits am Samstag verlassen. Im Interview mit einer italienischen Nachrichtenagentur deutete der Kardinal zudem an, dass Franziskus auch bei den wichtigen Gottesdiensten der Karwoche dabei sei könnte. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit Mittwoch wegen einer Bronchitis stationär behandelt. Dem Vernehmen nach geht es dem 86-Jährigen inzwischen besser. Die Karwoche und Ostern gehören zu den wichtigsten Feiern des Kirchenjahres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2023 13:00 Uhr