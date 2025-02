Papst kann Angelus-Gebet nicht sprechen

Vatikanstadt: Der an einer Lungenentzündung leidende Papst wird den zweiten Sonntag in Folge das Angelus-Gebet nicht sprechen können. Laut Vatikan wird der Gebetstext wieder veröffentlicht, aber nicht verlesen. Franziskus habe sich in seiner achten Nacht im Krankenhaus in Rom "gut erholt", hieß es in einer kurzen Mitteilung des Vatikans. Er empfange im Krankenhaus seine engsten Mitarbeiter, unterschreibe Dokumente und telefoniere. Er sei auch in der Lage aufzustehen. Gestern hatte einer seiner Ärzte mitgeteilt, dass der Papst noch nicht außer Gefahr sei und dieser noch mindestens bis Ende der kommenden Woche im Krankenhaus bleiben müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 18:00 Uhr