Papst ist zu viertägigem Besuch in der Slowakei

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bratislava: Nach seinem Besuch in Ungarn ist Papst Franziskus am Nachmittag in der Slowakei eingetroffen. Das Kirchenoberhaupt landete am Flughafen der Hauptstadt Bratislava. Dort wurde er von Präsidentin Caputova empfangen. Der Papst will vier Tage in der Slowakei bleiben: Für heute ist eine Ansprache in der vatikanischen Botschaft geplant. Morgen soll es ein Treffen mit Vertretern der jüdischen Gemeinde geben. Das Kirchenoberhaupt will am Dienstag ärmere Landesteile im Osten besuchen, dort leben Tausende Menschen der Roma-Volksgruppe unter schwierigen Bedingungen. Zuvor war der Papst in Ungarn, dort hat er die Gläubigen zu Respekt und Offenheit aufgefordert. Auf dem Heldenplatz in Budapest sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche, das "Kreuz" lade dazu sein, die Arme auszubreiten und sich nicht zu verschanzen. An dem Gottesdienst nahmen Zehntausende Gläubige teil. Zuvor hatte der Ponitifex Ungarns Ministerpräsident Orban und Präsident Ader getroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2021 18:00 Uhr