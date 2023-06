Papst ist wegen Darm-OP im Krankenhaus

Meldungsarchiv - 07.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus ist für eine Operation ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut der Pressestelle des Vatikans droht ein Darmverschluss. Der Eingriff soll noch am Nachmittag stattfinden. Anschließend wird Franziskus einige Tage in der Klinik bleiben. Er war schon vor zwei Jahren am Darm operiert worden. Anfang des Jahres hatte er erklärt, dass seine schmerzhafte Erkrankung zurückgekehrt sei. Ende März war der Papst wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 12:00 Uhr