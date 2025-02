Papst ist laut Vatikan in kritischem Zustand

Rom: Weltweit ist die Sorge um Papst Franziskus ungebrochen. Wie der Vatikan am Abend mitteilte, hat sich der Gesundheitszustand des Pontifex nicht gebessert. Es gelte nun abzuwarten, ob die Medikamente bei dem 88-Jährigen anschlagen. Erst dann könnten Vorhersagen zum weiteren Krankheitsverlauf gemacht werden. Franziskus leidet nach Aussage seiner Ärzte weiterhin an einem Mangel an Blutplättchen. Er wird zudem über einen Schlauch mit Sauerstoff versorgt. Blutanalysen hätten darüber hinaus eine eingeschränkte Nierenfunktion ergeben. Diese sei aber derzeit unter Kontrolle. Franziskus wird seit mehr als einer Woche im Krankenhaus behandelt.

