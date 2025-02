Papst ist laut Vatikan in kritischem Gesundheitszustand

Rom: Nach Angaben aus dem Vatikan ist der Gesundheitszustand des Papstes kritisch. Gestern Morgen hatte der 88-jährige Franziskus eine Atemkrise erlitten, ihm wurde hochkonzentrierter Sauerstoff verabreicht. Laut Vatikan ist das katholische Kirchenoberhaupt aber weiterhin ansprechbar. Der Papst war am Freitag vergangener Woche mit einer Bronchitis ins Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Vor wenigen Tagen teilte der Vatikan schließlich mit, dass der Papst, dem schon in jungen Jahren ein Teil eines Lungenflügels entfernt wurde, unter einer beidseitigen Lungenentzündung leidet. Die lebensgefährliche Erkrankung des gesundheitlich angeschlagenen Kirchenoberhaupts löste weltweit Besorgnis aus. Vielerorts wurde zu Gebeten für Franziskus aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 06:00 Uhr