Papst ist laut Vatikan in kritischem Gesundheitszustand

Rom: Weltweit wächst erneut die Sorge um Papst Franziskus. Wie der Vatikan am Abend mitteilte, hat sich der Gesundheitszustand des 88-Jährigen wieder verschlechtert. Franziskus war vor mehr als einer Woche wegen einer Bronchitis ins Krankenhaus gebracht worden. Dort stellten die Ärzte eine beidseitige Lungenentzündung fest. Einem Sprecher zufolge musste Franziskus zuletzt mit hochkonzentriertem Sauerstoff versorgt werden. Außerdem habe er Bluttransfusionen benötigt. Die Lage sei "kritisch", hieß es. Franziskus' Ärzte bezeichneten die Prognose als "insgesamt zurückhaltend". Der Papst sei aber ansprechbar und munter, so der Vatikan weiter. Vor der Gemelli-Klinik in Rom, wo der Pontifex behandelt wird, haben sich zahlreiche Gläubige zum gemeinsamen Gebet für Franziskus versammelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 07:00 Uhr