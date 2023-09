Papst ist in der Mongolei gelandet

Ulan Bator: Der Papst ist zu seinem Besuch in der Mongolei eingetroffen. Außenministerin Battsetseg begrüßte ihn am Flughafen der Hauptstadt Ulan Bator. Franziskus wird dort die winzige katholische Gemeinde besuchen. Sie hat nur knapp 1.500 Mitglieder. Er trifft Bischöfe, Pfarrer und Nonnen, aber auch Vertreter der vielen anderen Religionen. Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem mehrheitlich buddhistischen Land. Spekuliert worden war im Vorfeld, ob Franziskus auf der Rückreise für eine Friedensinitiative im Ukraine-Krieg Station in Russland macht. Dazu kommt es aber nicht. Auf dem Hinflug sagte der Papst darauf angesprochen zu Journalisten, diese könnten sich nicht vorstellen, wie schwer Diplomatie in Zeiten des Krieges sei.

