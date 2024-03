Papst-Interview zum Ukraine-Krieg ruft heftige Kritik hervor

Berlin: Interview-Äußerungen von Papst Franziskus zum Ukraine-Krieg haben scharfe Reaktionen ausgelöst. Die FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann kritisierte in der Funke-Mediengruppe, Franziskus solle sich an die russischen Täter wenden. Sie verstehe nicht, warum der Papst nicht die - so wörtlich - "mörderische Hetze" der Russisch-Orthodoxen Kirche gegen das ukrainische Volk verurteile. Bundestags-Vizepräsidentin Göring-Eckardt sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei der russische Präsident Putin, der den Krieg und das Leiden sofort beenden könne. Niemand wolle den Frieden stärker als die Ukraine, so die Grünen-Politikerin. Der Papst hatte in einem Interview das Bild von der "weißen Fahne" aufgegriffen, die die Ukraine zeigen solle. Der Vatikan erläuterte später, damit sei nicht die Kapitulation gemeint, sondern die Bereitschaft zu Verhandlungen.

