Papst hat Putin vergeblich um ein Treffen gebeten

Rom: Papst Franziskus ist zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau bereit. Im Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" sagte Franziskus, er habe schon vor Wochen wegen des Ukrainekriegs um eine Unterredung gebeten, aber bislang keine Antwort erhalten. Einen Besuch in Kiew lehnt Franziskus zum jetzigen Zeitpunkt ab. Zur Begründung sagte der Pontifex, zuerst müsse er Putin treffen. Der oberste Repräsentant der russische-orthodoxen Kirche, Kyrill, ist laut Franziskus keine geeignete Person, um in dem Konflikt zu vermitteln. Er habe in einer Video-Schalte 40 Minuten mit dem Patriarchen geredet, in den ersten 20 Minuten habe Kyrill mit einem Zettel in der Hand Rechtfertigungen für den Krieg vorgelesen.

