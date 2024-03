Papst hat nicht an Kreuzwegprozession teilgenommen

Rom: Überraschend hat Papst Franziskus am Abend seine Teilnahme am Karfreitagskreuzweg beim Kolosseum in Rom abgesagt. Dies gab der Vatikan unmittelbar vor Beginn der Zeremonie bekannt. In der schriftlichen Mitteilung heißt es: Dies passiere mit Blick auf den Gesundheitszustand des 87-Jährigen und auf die heutige Osternacht. Franziskus verfolgte die Prozession in seiner Residenz, dem Gästehaus Santa Marta. Bereits bei der langen Karfreitagsliturgie im Petersdom hatte der Papst mit heiserer Stimme gesprochen. Noch am Tag zuvor wirkte Franziskus bei den Zeremonien des Gründonnerstags vergleichsweise frisch und erholt mit. Seit längerer Zeit hat der Papst mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen.

