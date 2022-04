Papst hat Häftlingen am Gründonnerstag die Füße gewaschen

Rom: Am heutigen Gründonnerstag hat Papst Franziskus zwölf Gefängnisinsassen die Füße gewaschen. Vorher feierte Franziskus in der Justizvollzugsanstalt von Civitavecchia bei Rom mit den Häftlingen eine Messe. Das religiöse Ritual der Fußwaschung gilt als ein Zeichen der Demut. Es geht auf die in der Bibel beschriebene Geste Jesu Christi beim letzten Abendmahl zurück. Die Vorgänger von Franziskus vollzogen das Ritual in der Regel an verdienten Klerikern. Franziskus brach mit der Tradition bei seinem ersten Osterfest 2013. Seitdem war er nicht nur in Gefängnissen für eine Fußwaschung, sondern auch in einer Behinderteneinrichtung und einem Flüchtlingsheim.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2022 19:30 Uhr