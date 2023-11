Papst hat eine Lungeninfektion, keine Lungenentzündung

Rom: Der Vatikan hat sich zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus geäußert. Demnach hat das Kirchenoberhaupt eine Lungeninfektion, jedoch keine Lungenentzündung. Der Zustand des 86-Jährigen sei "gut und stabil". Er habe kein Fieber und seine Atembeschwerden besserten sich deutlich. Am Wochenende hatte es Spekulationen um Franziskus' Gesundheit gegeben. So konnte er gestern am Mittagsgebet auf dem Petersplatz nur per Video-Schaltung und im Sitzen teilnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 12:00 Uhr