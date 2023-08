Papst hält Abschlussmesse bei Weltjugendtag

Meldungsarchiv - 06.08.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Lissabon: In der portugiesischen Hauptstadt ist der katholische Weltjugendtag zu Ende gegangen. Die Abschlussmesse hielt Papst Franziskus vor rund 1,5 Millionen Gläubigen und tausenden Geistlichen am Rande der Metropole unter freiem Himmel. Er dankte den Teilnehmern, der Stadt und den Zehntausenden Helfern für eine gelungene Veranstaltung. Die jungen Menschen seien die Hoffnung auf eine andere Welt, betonte der 86-Jährige und forderte sie auf, auch für diejenigen zu beten, die wegen Konflikten und Kriegen nicht am größten Katholiken-Treffen der Welt teilnehmen konnten. Der nächste katholische Weltjugendtag soll 2027 in Südkoreas Hauptstadt Seoul stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2023 23:00 Uhr