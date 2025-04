Papst grüßt Gläubige auf dem Petersplatz am Palmsonntag

Vatikanstadt: Mit der Palmsonntags-Messe auf dem Petersplatz hat die Karwoche in Rom begonnen. Sie bildet den Höhepunkt der Fastenzeit und mündet ins Osterfest, das höchste Fest der Christen. Diesmal hat nicht wie üblich Papst Franziskus die Messe geleitet, sondern der argentinische Kurienkardinal Leonardi Sandri. Franziskus zeigte sich nur zum Ende der Messe und sprach einen Gruß an die Gläubigen. Ob der Papst am weiteren Programm in der Karwoche und an den Ostertagen teilnimmt, ist noch unklar. Der 88-Jährige, der wegen einer schwere Lungenentzündung mehr als einen Monat im Krankenhaus war, ist noch immer angeschlagen. In der vergangenen Woche hatte sich Franziskus jedoch mehrfach unerwartet in der Öffentlichkeit gezeigt. Außerdem empfing er das britische Königspaar Charles und Camilla zu einer privaten Audienz.

