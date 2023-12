Papst geißelt zu Weihnachten Gaza-Krieg

Rom: Papst Franziskus hat zu Weihnachten um Frieden für den Nahen Osten gebetet. In der Christmette im Petersdom kritisierte das Oberhaupt der katholischen Kirche die "Logik des Krieges", die zum Scheitern verurteilt sei. Er fügte hinzu, die Herzen seien heute Abend in Bethlehem, wo der Friedenfürst zurückgewiesen werde vom Lärm der Waffen. Zugleich mahnte der Papst, den Geist der Weihnacht nicht zu vergessen. Weihnachten sei keine Mischung aus kitschigen Gefühlen und weltlichem Trost. Nein, Gott rette die Welt, indem er Mensch wird. In einer Welt, die urteile und nicht verzeihe, verspürten viele Menschen das Gefühl von Unzulänglichkeit und Unzufriedenheit, führte Franziskus weiter aus. Doch Jesus warte nicht auf erfolgreiche Leistungen, sondern auf ein offenes und vertrauensvolles Herz. An der Christmette im Petersdom nahmen rund 7.000 Menschen teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 00:00 Uhr