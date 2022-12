Papst geißelt in Christmette Kriege

Nachrichtenarchiv - 24.12.2022 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Knapp ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat der Papst die gewaltsamen Konflikte auf der Welt gegeißelt. Bei der Christmette im Petersdom sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche wörtlich: "Macht- und geldhungrige Menschen verzehren in der Welt sogar ihre Nächsten, ihre Brüder und Schwestern." Franziskus prangerte zudem an, dass auch heute noch an vielen Orten der Erde Würde und Freiheit mit Füßen getreten würden. Den Ukraine-Krieg benannte er in seiner Predigt aber nicht direkt. Besonders erinnerte der 86-Jährige an die Kinder. Sie würden von Krieg, Armut und Ungerechtigkeit verschlungen, so der Papst. Dabei mahnte er, Jesus, der in der Krippe geboren wurde, stehe für jedes Kind. Die alljährliche Christmette im Petersdom fand dieses Mal wieder ohne Corona-Beschränkungen statt. Tausende Gläubige waren mit dabei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2022 23:45 Uhr