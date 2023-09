Papst gedenkt in Marseille der Mittelmeer-Toten

Marseille: Papst Franziskus hat in der französischen Hafenstadt der im Mittelmeer ums Leben gekommenen Migranten gedacht. Franziskus sagte vor Jugendlichen aus dem ganzen Mittelmeerraum, jemanden vor dem Ertrinken zu retten, sei eine Pflicht der Menschlichkeit. Die Zivilisation stehe an einem Scheideweg zwischen Geschwisterlichkeit und Gleichgültigkeit. Wörtlich sagte Franziskus: "Hören wir auf, uns vor den Problemen zu fürchten, vor die der Mittelmeerraum uns stellt. Für die Europäische Union und für uns alle hängt unser Überleben davon ab." Heute will sich Papst Franziskus in Marseille mit Frankreichs Staatspräsident Macron treffen. Abschluss und Höhepunkt des Papstbesuchs ist dann am Nachmittag eine Messe mit 60.000 Besuchern im Stadion des Fußballvereins Olympique Marseille.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 07:45 Uhr