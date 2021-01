Papst führt "Welttag für Großeltern und Senioren" ein

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat einen Gedenktag für ältere Menschen eingeführt. Der "Welttag für Großeltern und Senioren" werde ab sofort jedes Jahr am vierten Sonntag im Juli begangen, teilte das katholische Kirchenoberhaupt beim sonntäglichen Mittagsgebet in Rom an. Dabei soll die Bedeutung älterer Menschen in den Mittelpunkt gerückt werden. Franziskus erklärte, die Großeltern seien das Bindeglied zwischen den Generationen. Obwohl ihre Stimme so wertvoll sei und sie die Völker an ihre Wurzeln erinnerten, würden ältere Menschen oft vergessen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 17:30 Uhr