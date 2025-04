Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt

Nach dem Tod von Papst Franziskus plant der Vatikan die Trauerfeierlichkeiten. Entschieden wurde, dass der Leichnam des Papstes am Vormittag in den Petersdom überführt wird. Ab 11 Uhr wird er dann dort aufgebahrt und Gläubige können zum offenen Sarg kommen, um Abschied zu nehmen. Der Vatikan rechnet mit so großem Interesse, dass der Petersdom teilweise bis Mitternacht geöffnet bleibt. Deutschland wird bei der Trauerfeier von Bundespräsident Steinmeier und dem scheidenden Bundeskanzler Scholz vertreten. Sein voraussichtlicher Nachfolger Merz kommt in Absprache mit dem Noch-Kanzler nicht nach Rom.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 20:00 Uhr