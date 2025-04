Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt

Papst-Leichnam wird ab morgen bis Freitag aufgebahrt: Wie der Vatikan mitteilte, können Gläubige in den kommenden drei Tagen im Petersdom Abschied von Franziskus nehmen. Am Samstag findet dann eine Trauerfeier auf dem Petersplatz statt. Deutschland wird durch Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz vertreten sein. Danach werden die sterblichen Überreste des Papstes in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt.

