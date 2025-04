Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt

Rom: Papst Franziskus wird am Samstag beigesetzt. Die Messe ab zehn Uhr wird vom Dekan des Kardinalskollegiums geleitet. Das teilte der Vatikan mit. Zur Trauerfeier werden Gäste aus aller Welt erwartet. Bereits morgen wird der Leichnam des 88-Jährigen in den Petersdom übergeführt und aufgebahrt. Dort können Gläubige ihm die letzte Ehre erweisen. Derzeit ist er in der Kapelle der Residenz Santa Marta aufgebahrt, wo Franziskus während seines zwölfjährigen Pontifikats lebte. Der Papst möchte laut seinem Testament in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom bestattet werden. Das Grab soll auf seinen Wunsch schlicht und ohne besondere Dekoration sein. Als Inschrift soll darauf nur der Name "Franciscus" stehen.

