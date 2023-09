Papst Franziskus will weniger reisen

Rom: Papst Franziskus will künftig weniger Reisen unternehmen. Die damit verbundenen Anstrengungen fielen ihm nicht mehr so leicht wie am Anfang - das sagte der 86-Jährige auf dem Rückflug aus der Mongolei nach Rom. Bei dem knapp viertägigen Besuch in dem ostasiatischen Land absolvierte das Kirchenoberhaupt die meisten Termine im Rollstuhl. Es war nach Portugal die zweite Reise innerhalb eines Monats, Ende September ist ein Besuch im französischen Marseille geplant. Weitere Reisen sind derzeit nicht bekannt. Der Papst leidet vor allem unter Hüft- und Knieproblemen.

