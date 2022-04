Papst Franziskus verurteilt Angriffskrieg Russlands

Wegfall der Maskenpflicht stößt auf geteiltes Echo

Berlin: Die Stiftung Patientenschutz übt Kritik am Wegfall der Maskenpflicht in vielen Bereichen und an den neuen Quarantäneregeln. Aus Sicht von Stiftungsvorstand Brysch müssten Masken auch beim Einkaufen vorgeschrieben bleiben. Er nennt es "fatal", dass diese Instrumente "leichtfertig aus der Hand gegeben werden." Die neuen Vorschriften zur Absonderung bezeichnet Brysch sogar als "Wahnsinn". Sie führten dazu, dass Beschäftigte in Heimen und Krankenhäusern unter Umständen trotz einer Infektion arbeiten dürften. Völlig gegensätzlicher Meinung ist der stellvertretende FDP-Chef Kubicki. Er begrüßt den Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen. Deutschland sei im Vergleich zu anderen Ländern in Europa damit sogar ziemlich spät dran. Von morgen an fällt die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken, in den meisten Bereichen weg. In Bussen und Bahnen bleibt es bei der Maskenpflicht, ebenso in Kliniken und Arztpraxen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2022 13:15 Uhr