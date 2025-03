Papst Franziskus verlässt Klinik und kehrt in den Vatikan zurück

Rom: Papst Franziskus hat das Krankenhaus verlassen und kehrt in den Vatikan zurück. Nach fünf Wochen Aufenthalt in der römischen Gemelli-Klinik zeigte er sich dort für wenige Minuten im Rollstuhl auf einem kleinen Balkon im zehnten Stock und winkte den Gläubigen zu. Der 88-Jährige hatte etwas Mühe zu sprechen und zu atmen. Er dankte in wenigen Worten allen Anwesenden. Diese reagierten teils mit freudigem Beifall teils mit besorgten Gesichtern angesichts der noch schwachen Verfassung des Papstes. Anschließend wurde der 88-Jährige mit einem Auto aus der Klinik gebracht, in der er wegen einer komplizierten Atemwegserkrankung stationär behandelt worden war. Ob Franziskus an den Veranstaltungen der Karwoche und den Osterfeierlichkeiten teilnehmen kann, steht noch nicht fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 13:00 Uhr