Papst Franziskus verkündet Weihnachtsbotschaft

Rom: Auf dem Petersplatz im Vatikan hat Papst Franziskus am Mittag seine diesjährige Weihnachtsbotschaft verkündet. Von der Loggia des Petersdoms aus spendete das Oberhaupt der Katholischen Kirche den feierlichen Segen "Urbi et Orbi". In der Christmette gestern Abend hatte Franziskus an den Krieg im Heiligen Land erinnert. Wörtlich sagte er: "Unsere Herzen sind in Bethlehem, wo der Friedensfürst einmal mehr von der sinnlosen Logik des Krieges zurückgewiesen wird. In Erinnerung an die Geburt Jesu, die nach biblischer Überlieferung in einem Stall in Bethlehem erfolgte, sagte der Pontifex, das Klirren der Waffen verhindere auch heute, dass Jesus einen Platz in der Welt findet. Auch die bayerischen Bischöfe haben in ihren Weihnachtsansprachen zum Frieden aufgerufen. Der Würzburger Bischof Jung prangerte an, dass zu oft in Kategorien der Konkurrenz und der Feindschaft gedacht werde. Mit Blick auf den Gaza-Krieg sagte der evangelische Landesbischof Kopp, das Leid beider Seiten schreie zum Himmel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 14:45 Uhr