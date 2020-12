Papst Franziskus verkündet Weihnachtsbotschaft

Nachrichtenarchiv - 25.12.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Papst Franziskus verkündet am Mittag seine diesjährige Weihnachtsbotschaft. Von der Benediktions-Aula des Petersdoms aus richtet sich das katholische Kirchenoberhaupt am ersten Weihnachtsfeiertag an die Gläubigen und spendet dann den Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis. Anders als in den Vorjahren können sich wegen der Corona-Pandemie keine Menschenmassen vor dem Petersdom versammeln. In der Christmette am Abend rief Franziskus die Katholiken dazu auf, nicht sich selbst zu bemitleiden, sondern die Tränen derer zu trösten, die leiden. Angepasst an die in Italien geltende Sperrstunde um 22 Uhr hatte der Vatikan den zentralen Weihnachtsgottesdienst bereits am frühen Abend begonnen. Pandemiebedingt nahmen an der Messe statt der sonst rund 7.000 Besucher nur gut 100 teil.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.12.2020 04:00 Uhr