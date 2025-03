Papst Franziskus verbringt weitere ruhige Nacht im Krankenhaus

Rom: Papst Franziskus hat laut Vatikan eine komplikationsfreie Nacht im Krankenhaus verbracht. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 88-Jährigen wurden nicht gemacht. Am Abend soll ein neuer ärztlicher Bericht veröffentlicht werden. Der Papst wird seit inzwischen mehr als drei Wochen in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Er leidet an einer schweren Lungenentzündung. Mehrmals hatte er in der Klinik Anfälle akuter Atemnot. Deshalb muss er immer wieder über eine Maske beatmet werden.

