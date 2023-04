Papst Franziskus trifft in Ungarn Geflüchtete

Meldungsarchiv - 29.04.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Budapest: Papst Franziskus hat zum Auftakt seines zweiten Tags in Ungarn ein katholisches Heim für Kinder mit Behinderung besucht. Als Geschenk übergab er eine Figur, die nach der "Maria Knotenlöserin" des Augsburger Malers Schmittner gestaltet ist. Das Motiv zählt zu den Lieblingsbildern des Papstes. Am Vormittag trifft Franziskus in der Elisabethkirche in Budapest Arme und Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Zum Auftakt seines Besuchs hatte der Papst gestern die EU zu mehr Engagement bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aufgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2023 11:00 Uhr