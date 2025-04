Papst Franziskus stirbt mit 88 Jahren in Rom

Rom: Mit 88 Jahren ist das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Franziskus, verstorben. Kurienkardinal Farrell erklärte, Franziskus sei gegen 7 Uhr 35 in das , so wörtlich, "Haus des Vaters zurückgekehrt". Erst gestern hatte der Pontifex nach der Ostermesse noch den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" vom Balkon des Petersdoms aus gesprochen. Bei der Messe selbst ließ sich Franziskus jedoch vertreten. Der Papst hatte zuletzt mit schweren gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Im Sommer 2021 musste er sich am Darm operieren lassen. Zudem machte ihm ein Knieleiden zu schaffen, weshalb er bei öffentlichen Terminen meist im Rollstuhl saß. Im Februar musste der gebürtige Argentinier dann wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt werden. Hier entrann er dem Tod nur knapp.

