Papst Franziskus spendet traditionellen Segen Urbi et Orbi

Rom: Papst Franziskus verkündet in diesen Minuten seine traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus spendet das Oberhaupt der etwa 1,3 Milliarden Katholiken den Segen Urbi et Orbi - also der Stadt und dem Erdkreis. Auf dem Platz vor dem Petersdom werden Zehntausende Gläubige erwartet. Gestern Abend in der Christmette hatte Franziskus zum Frieden aufgerufen. Er nannte zwar weder Israel noch den Gazastreifen direkt, doch er sagte wörtlich: "Unser Herz ist heute Abend in Bethlehem." In seiner Predigt wandte sich Franziskus wie schon im Vorjahr auch gegen eine Kultur des Konsums. Im Heiligen Land sind die Weihnachtsfeierlichkeiten wegen des Gaza-Kriegs deutlich kleiner ausgefallen. Das Oberhaupt der Katholiken im Heiligen Land, Kardinal Pizzaballa, forderte in Bethlehem ein Ende der Kämpfe. Der Patriarch von Jerusalem appellierte in seiner Weihnachtspredigt an die Mächtigen der Welt, gerechte und endgültige Lösungen für die Völker des Nahen Ostens zu finden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 12:15 Uhr