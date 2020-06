Papst Franziskus ruft zu Solidarität mit Flüchtlingen auf

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Zum Weltflüchtlingstag haben Kirchenvertreter und Politiker mehr Solidarität mit den Betroffenen gefordert. Papst Franziskus schrieb auf Twitter, in den Flüchtlingen und Vertriebenen sei Jesus gegenwärtig. Außenminister Maas sagte, Flüchtlinge, müssten die Möglichkeit bekommen, ihr Potenzial zu entfalten und einen positiven Beitrag in ihren Aufnahmegemeinden zu leisten. In München haben am Nachmittag etwa 100 Menschen an einer Kundgebung anlässlich des Weltflüchtlingstages teilgenommen. Demonstranten und Redner auf der Bühne forderten unter anderem "eine Gesellschaft, in der es keine Grenzen gibt".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2020 23:00 Uhr