Papst Franziskus öffnet Heilige Pforte des Petersdoms

Rom: Papst Franziskus hat das Heilige Jahr 2025 eröffnet. Wie er bei der Christmette im Petersdom sagte, treten damit alle Menschen in die Zeit der Barmherzigkeit und Hoffnung. Nun könne man wieder mit Feinden ins Gespräch kommen - und die Völker in Harmonie zusammenkommen. Die Öffnung der Heiligen Pforte der Päpstlichen Basilika bedeutet laut dem Sündenerlass des Vatikans, dass Pilger beim Passieren dieser Pforte einen zeitlichen Erlass ihrer Strafen im Fegefeuer bekommen. Das Heilige Jahr steht im kommenden Jahr unter dem Motto "Pilger der Hoffnung". Nach Angaben der Deutschen Bischofskonferenz werden dann 45 Millionen Pilger in Rom erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 21:30 Uhr