Papst Franziskus möchte offenbar an Ostermesse teilnehmen

Vatikanstadt: Papst Franziskus will offenbar an der morgigen Ostermesse teilnehmen. Seine Anwesenheit ist im aktuellen Ablauf der Messe berücksichtigt, wie der Vatikan mitteilte. Demnach wird der ehemalige Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Comastri, die Liturgie in Vertretung von Papst Franziskus leiten. Zum Ende der Messe möchte der 88-jährige Pontifex, der sich derzeit von einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung erholt, dann anwesend sein. Der Wunsch des Kirchenoberhaupts sei es, den Ostersegen "Urbi et orbi" zu spenden. Ob das klappt hängt, wie bei anderen Terminen in den vergangenen Tagen, von seiner Tagesform ab. An der traditionellen Kreuzweg-Prozession gestern hatte der Papst nicht teilgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 18:00 Uhr