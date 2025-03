Papst Franziskus meldet sich per Audiobotschaft zu Wort

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat sich zum ersten Mal persönlich aus Krankenhaus zu Wort gemeldet. Er nahm eine Audiobotschaft auf, die am Abend auf dem Petersplatz in Rom abgespielt wurde. Dort hatten sich zahlreiche Gläubige versammelt, um für den kranken Papst zu beten. Franziskus sagte, er bedanke sich aus tiefstem Herzen bei allen Unterstützern. Dem Vatikan zufolge ist der Zustand des Papstes momentan stabil. Papst Franziskus leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2025 06:00 Uhr