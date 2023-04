Papst Franziskus leitet Osternachtsmesse

Meldungsarchiv - 08.04.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Im Vatikan hat der Papst mit der traditionellen Abendandacht vor Ostern begonnen. Dabei rief Franziskis die Gläubigen zur Einheit der katholischen Kirche auf. Bei der Messe im Petersdom werden auch heuer wieder erwachsene Christen getauft. Dabei wurde der Papst wieder in einem Rollstuhl geschoben wie schon bei einer Messe zum gestrigen Karfreitag. - Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat in seiner Osternachtpredigt auf den Wert des Wassers hingewiesen. Die Sorge um ausreichend sauberes Trinkwasser sei eine Menschheitsaufgabe, sagte der Limburger Bischof in seiner Predigt. Das klinge hierzulande, wo es ausreichend sauberes Wasser gebe, theoretisch. Aber Dürrezonen nähmen durch den Klimawandel zu, in weiten Teilen der Welt litten die Menschen unter dem Mangel an sauberem Wasser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 21:15 Uhr