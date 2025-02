Papst Franziskus ist weiterhin in kritischem Zustand

Rom: Der Zustand von Papst Franziskus ist nach Angaben seiner Ärzte weiterhin kritisch. Franziskus liegt seit zehn Tagen in der Gemelli-Klinik in Rom. Er leidet unter einer Lungenentzündung. Gestern hatte sich sein Zustand verschlechtert, so dass er mit Sauerstoff und Blutkonserven versorgt werden musste. Der 88-jährige Pontifex hat die Ärzte angewiesen, zweimal täglich über seinen Gesundheitszustand zu informieren. Sie sprachen jetzt von einer "zurückhaltenden Prognose". Im Vatikan geht man davon aus, dass sich der Krankenhaus-Aufenthalt noch länger hinziehen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 13:00 Uhr