Papst Franziskus ist in der Mongolei eingetroffen

Ulan Bator: Papst Franziskus ist zu einem Besuch in der Mongolei eingetroffen. Er landete am Morgen in der Hauptstadt Ulan Bator. Es ist der erste Besuch eines Oberhaupts der katholischen Kirche in dem mehrheitlich buddhistischen Land, das zwischen Russland und China liegt und flächenmäßig als zweitgrößter Binnenstaat der Erde gilt. Dort gibt es nur eine kleine katholische Gemeinde mit nicht einmal 1.500 Mitgliedern. Trotz seiner angeschlagenen Gesundheit wollte Franziskus die Reise unbedingt absolvieren, um das soziale Engagement der Kirche dort zu würdigen und ein Zeichen zu setzen, die Region nicht den Supermächten Russland und China zu überlassen. Der Papst bleibt bis Montag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 06:00 Uhr