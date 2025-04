Papst Franziskus ist beigesetzt worden

Rom: Papst Franziskus ist in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt worden. Die kurze Zeremonie, geleitet vom päpstlichen Kammerdiener, dem Camerlengo, Kardinal Farrell, fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Lediglich 50 Geistliche sowie einige dem Papst nahestehende Menschen nahmen daran teil. Das schlichte Grab, auf dessen Grabstein nur der Name Franziskus zu lesen ist, soll bereits morgen für Pilger zugänglich gemacht werden. Der Sarg von Papst Franziskus war zuvor vom Petersplatz im gläsernen Papamobil zur Basilika Santa Maria Maggiore gebracht worden. An der Totenmesse auf dem Petersplatz nahmen laut Vatikan rund 200-tausend Gläubige teil, unter ihnen etwa 50 Staatsgäste.

