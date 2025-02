Papst Franziskus ist an einer Lungenentzündung erkrankt

Vatikanstadt: Bei Papst Franziskus ist nach Angaben des Vatikan bei Untersuchungen im Gemelli-Krankenhaus in Rom eine beidseitige Lungenentzündung festgestellt worden. Diese erfordere eine zusätzliche medikamentöse Behandlung, hieß es weiter. Franziskus, dem als junger Mann ein Teil seiner Lunge entfernt werden musste, leidet seit längerem an Atembeschwerden. Der Papst war am Freitag zunächst wegen leichten Fiebers in die Klinik eingeliefert worden, dort wurde laut Vatikan eine polymikrobielle Infektion der Atemwege nachgewiesen. Der Pontifex sei weiterhin guter Dinge, habe am Morgen normal gefrühstückt und wie immer Zeitung gelesen, hieß es. Er danke für die Nähe, die er in dieser Zeit spüre, und bitte mit dankbarem Herzen, weiterhin für ihn zu beten. Aufgrund des Gesundheitszustands des 88-Jährigen wurden zwei weitere Termine am Samstag und Sonntag gestrichen.

