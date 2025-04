Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren gestorben

Vatikan Stadt: Das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Franziskus ist tot. Er starb am Morgen des Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenentzündung, wie der Vatikan mitteilte. Der gebürtige Argentinier war der erste Lateinamerikaner an der Spitze der katholischen Kirche. Er führte die Religionsgemeinschaft zwölf Jahre lang. Franziskus leitete eine umfassende Reform der römischen Kurie ein und warb für eine flexiblere Anwendung der katholischen Sexualmoral. Für seinen Einsatz für Flüchtlinge, Arme und Andergläubige genoss Franziskus auch außerhalb der Kirche großes Ansehen. Ostersonntag noch hatte der gesundheitlich schwer angeschlagene Papst den Ostersegen gesprochen, am Gottesdienst hatte er schon nicht mehr teilnehmen können.

