Papst Franziskus hat das Krankenhaus verlassen

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat sich - nach fünf Wochen Krankenhausaufenthalt - am Fenster der römischen Gemelli-Klinik gezeigt und den Gläubigen zugewinkt. Der 88-Jährige wurde seit dem 14. Februar wegen einer komplizierten Atemwegserkrankung stationär behandelt. Nun kann der Papst wieder in den Vatikan zurückkehren. Am Mittag hat er das Krankenhaus bereits verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2025 12:30 Uhr